TikTok : qui est Diego Alary, le chef français le plus suivi sur le réseau social ?

publié le 02/02/2021 à 13:07

Diego Alary devient une star de TikTok. À 22 ans, il est le chef français le plus suivi du réseau social avec un million d'abonnés, obtenu en "quelques mois", comme le précise l'agence I'M PR.

Diego Alary a été découvert par le public en 2020 dans la saison 11 de Top Chef. Sa cuisine créative imprégnée des épices et des saveurs a séduit le jury. Benjamin de la saison 11, sa bonne humeur et son humour ont aussi créé une belle ambiance dans les cuisines du concours culinaire.

Membre de la brigade bleue de Philippe Etchebest, puis de la brigade jaune de Michel Sarran, Diego Alary s'est notamment illustré pendant la guerre des restos, où il a fait équipe avec David Gallienne, le gagnant de la saison 11. Avant de se lancer dans l'aventure Top Chef, Diego Alary avait travaillé dans les cuisines de Guy Savoy, Alain Ducasse et Jean Imbert. L'été dernier, il a d'ailleurs été chef au restaurant de Jean Imbert et Pharrel Williams à Saint-Tropez : le To Share.

Des recette simples et "pimentées"

Sur TikTok, le chef a tenu à remercier ses abonnés : "Je vous remercie, c'est ouf. Je sais qu'il y a le covid, etc, mais j'ai l'impression d'être un peu dans mon restaurant virtuel et je kiff. 1 million d'abonnés, ce n'est pas rien. Et je vous en remercie et je vous embrasse".

Diego Alary régale ses abonnés avec de nombreuses recettes venues de tous les coins de la planète comme le guacamole, le cheese naan, les AranChini al dente di mozzarella ou encore une tortilla au bacon et au fromage. Mais aussi des astuces : comme réaliser une quiche dans une miche de pain ou un riz cantonais, sans riz. Dans ses vidéos, le chef explique chaque étape de la préparation du plat en moins d'une minute et sur une musique dynamique. De quoi donner envie à certains et certaines de se lancer dans la cuisine pour "pimper" le couvre-feu.