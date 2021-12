Noël : 4 recettes de Cyril Lignac pour des entrées conviviales

L'entrée, que ce soit pour Noël ou toute autre occasion de repas, c'est le lancement des festivités. Le plat qui met les convives en bouche et qui les prépare pour la suite des réjouissances. Alors, comment innover cette année ou au contraire jouer la carte des traditions, mais avec un petit twist ?

Pour ce Noël, découvrez 4 recettes de Cyril Lignac pour les entrées. Les traditionnelles huîtres et les astuces pour bien les choisir et les accompagner comme il faut. Les huîtres creuses vont de 30g de la taille 5 à 150g pour la taille 1. La taille 0 est le pied de cheval. Si vous avez d'une entrée plus chaude, misez sur le velouté de chou-fleur au curry ou une escalope de foie gras poêlé.

Et si vous avez envie de déguster le butternut autrement, tentez la recette du légume au four que vous pouvez accompagner de gros sel et d'herbes de Provence pour une entrée colorée et fondante.

1. Des huîtres avec des tartines de pain de seigle

Il faut savoir qu'il y a deux sortes d'huîtres : les creuses, qui vont de 0 à 5 et les plates qui vont de 000 à 6. Les huîtres creuses vont de 30g de la taille 5 à 150g pour la taille 1. La taille 0 est le pied de cheval. Ainsi, plus le numéro est élevé, plus l'huître est petite. Celle-ci peut se manger directement dans la coquille, mais on peut aussi la mélanger avec un tartare de Saint-Jacques pour avoir quelque chose de plus iodé.

Pour une taille "normale", si vous n’avez pas l’habitude, préférez une huître de taille 3. Si on les aime chaudes, on peut aussi les faire avec un sabayon au champagne, avec des petits légumes en julienne. Si on les préfère froides, on peut les faire avec une vinaigrette légère au jus d’orange et citron, vinaigre de cerisier ou encore quelques gouttes de sauce soja. On peut s'amuser avec les huîtres.

Sinon, il reste toute simplement la dégustation la plus classique, mais pas la moins efficace avec un jus de citron jaune et du pain de seigle, du beurre aux algues ou demi-sel.

2. Foie gras et compote de pommes

Tout d'abord, achetez un beau foie gras chez le boucher, avant d'y tailler de belles tranches et de le laisser quelque temps à température ambiante. Faites bien chauffer la poêle et mettez l'escalope de foie gras comme ça, tournez-la et retournez-la puis mettez-la dans une petite assiette. Passez-la ensuite un petit peu au four, pour la réchauffer et faire fondre légèrement le foie gras.

Si vous optez pour la simplicité, la tranche de pain d'épices reste le meilleur moyen. Un foie gras poêlé sur une tranche de pain d'épice fine, tout simplement. Si vous souhaitez faire une petite compotée de pommes, pourquoi pas.

Autre recette : une escalope de foie gras poêlée avec des petites pommes cuites au beurre. Ajoutez-y un peu de Banyuls pour relever le goût.

3. Un velouté de chou-fleur au curry réconfortant

Dans une casserole, mettez du beurre demi-sel et laissez colorer le chou-fleur. Ajoutez ensuite de l'eau froide et laissez cuire avec un peu de thym ou d'ail. Une fois que c'est cuit, mixez et ajoutez de la crème fraîche.



"Deux solutions : soit je mixe, je mets un petit peu de beurre dedans et à côté je monte une chantilly salée dans laquelle j'ajoute du curry. Et au dernier moment j'ajoute une belle cuillère de crème fouettée. Ou alors on met la crème liquide directement dans la préparation", explique Cyril Lignac.



"Pensez aux petites pointes de curry pour twister le velouté", ajoute-t-il. Et pour faire un plat complet, ajoutez des tranches de saumon fumé hachées dans le velouté avant de le servir. "Et on peut ajouter aussi des petites pommes vertes", conclut Cyril Lignac.

4. Cuisiner le butternut autrement

Pour du butternut rôti, il faut garder la peau. Passez-le à la poêle puis au four à 180 degrés. "Cela va nous donner comme une patate douce et cela marche très bien avec le chorizo", révèle Cyril Lignac. Faites revenir le chorizo à la poêle avec de la crème fraiche et nappez ensuite votre butternut rôti avec cette crème de chorizo.