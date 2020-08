Espagne : un chef réputé crée un scandale en ajoutant du chorizo à la paella

publié le 09/08/2020 à 15:44

On ne rigole pas avec la paella. Et le chef Karlos Arguiñano en paie le prix. Comme le rapporte BFM TV, le chef espagnol réputé et médiatique s'est attiré les foudres du public en modifiant la recette immuable de ce plat traditionnel de la région de Valence en Espagne.

En effet, Karlos Arguiñano a ajouté dans la recette de la paella du chorizo pour "une version mixte" du plat, dans une vidéo postée sur son compte Twitter le 6 août dernier. Les internautes ont hué cet affront, notamment Enric Morera, le président du Parlement de la région de Valence. "Ce n'est pas la paella valencienne, c'est du riz avec des choses. Tout n'est pas bon. Le chorizo ne figure dans aucune des recettes traditionnelles", écrit-il ainsi.

Invité d'une émission espagnole, le président du Parlement de la région de Valence a même qualifié la recette de Karlos Arguiñano "d'attentat gastronomique". De son côté, le chef n'a pas réagi à la polémique et continue de poster quotidiennement ses recettes sur ses réseaux sociaux.

Prepara una deliciosa paella mixta 🥘👌



¡Para los amantes de la carne y el marisco! Disfruta de un irresistible arroz @BrillanteES Sabroz con pollo y chorizo, verduras, langostinos y mejillones. 😋



👉 https://t.co/ctHUazzIkP pic.twitter.com/9TClV5H9qx — Karlos Arguiñano (@karguinano) August 6, 2020

Sr @karguinano esto no es paella valenciana. Es arroz con cosas. No todo vale. El chorizo no figura en ninguna de nuestras recetas tradicionales. Si lo desea, puede preguntar a @pacolonso y @wikipaella o cocineros reputados de nuestra tierra @RicardCamarena #PaellaValenciana https://t.co/zO5Pl45UVM — Enric Morera (@enricmorera) August 6, 2020