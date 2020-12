Pour Noël, Cyril Lignac partage ses meilleures recettes autour du foie gras

publié le 07/12/2020 à 11:14

À l'approche des fêtes de fin d'année, le foie gras revient dans nos assiettes. Pour un dîner à thème autour de ce produit star de Noël, il convient d'abord d'acheter un bon foie gras, français bien sûr. Il faut donc être vigilant sur la provenance et l'élevage.

En apéritif, on commence par des petits cubes. On passe du pain d'épice au four et on l'écrase comme une biscotte pour faire une chapelure, dans laquelle on roule les dés de foie gras. Servez avec de la pâte de coing ou de la confiture de figues, c'est délicieux.

En entrée, je conseille une escalope de foie gras poêlée avec des petites pommes cuites au beurre. Ajoutez-y un peu de Banyuls pour relever le goût.

Passons au plat : prenez un poulet ou une poularde cuit dans un bouillon. Nappez la volaille avec une crème réduite, bouillie avec un peu de porto ou de cognac, à laquelle vous aurez incorporé des morceaux de foie gras montés au mixeur. Un peu d'huile de truffe, des petits légumes : c'est prêt !

Si vous avez encore de la place pour le dessert, le foie gras et les agrumes se marient bien, pour une touche de légèreté.