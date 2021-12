Les astuces de Cyril Lignac pour un filet de flétan qui ne casse pas

Arnaud, qui vit à Buxerolles (Nouvelle-Aquitaine) aimerait avoir des astuces pour mettre en valeur le filet de flétan puisqu'il adore ce produit. Il souhaite notamment éviter "de casser le filet, très fragile pendant la cuisson et le dressage".

Pour cuisiner le filet de flétan, il faut d'abord le passer à la poêle avec de l'huile d'olive ou un petit peu de beurre pour colorer. On l'assaisonne avec un petit peu de sel. On dépose dans un plat et on verse un petit bouillon. "Moi je mets toujours un peu d'eau, un peu de citron, quelques herbes aromatiques, de l'estragon et du poivre", énumère Cyril Lignac. On fait chauffer ce petit bouillon. On peut mettre un peu de sauce tomate si on veut. Mais sinon, juste beurre et huile d'olive.

"On met dans le plat pour laisser cuire tout doucement au four à 180 °C pendant 10 à 15 minutes", poursuit le chef. En le ressortant avec une petite spatule, vous obtenez un poisson "hyper léger et hyper bon qui ne sera pas cassé". "Avec un petit peu de jus de citron et du piment d'Espelette bien entendu !", préconise Cyril Lignac.

