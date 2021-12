Les astuces de Cyril Lignac pour un saucisson brioché croustillant

À l'occasion de la sortie de l'Almanach Gourmand de Laurent Gerra, Cyril Lignac dévoile sa recette de saucisson en brioche, une spécialité que l'on peut déguster à Lyon.

"Ce qui est important c'est de choisir un bon saucisson. Donc, il faut aller avec Laurent Gerra aux Halles de Lyon", démarre Cyril Lignac. Ensuite, on le cuit dans de l'eau bouillante. On baisse le feu et on laisse cuire 30 minutes "tranquillement".

Retirez la peau du saucisson et étalez-le sur la pâte à brioche préalablement préparée. On fait rouler le saucisson dans la pâte à brioche et on le fait dorer au four à 250 degrés pendant 10 minutes. Baissez ensuite le thermostat et faites cuire à 200 degrés pendant 20 minutes.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.