Vade retro dinde aux marrons ! Et si on bousculait un peu les traditions en osant un menu de Noël original pour surprendre ses invités sans se ruiner ? Harengs, poireaux, paupiettes aux champignons, quels sont les menus de Noël qui sortent des sentiers battus ?

"On peut se déconnecter complètement des conventions pour les fêtes. L'important, c'est de se faire plaisir, d'être ensemble et d'adapter en fonction du temps disponible pour faire la cuisine", résume Sonia Ezgulian, cheffe et autrice, au micro de Nous Voilà Bien !

Pour arranger des plats de manière très simple, vous pouvez préparer des beurres parfumés. Il faut d'abord faire ramollir du beurre doux ou demi-sel. "On peut ensuite ajouter du thé matcha, des zestes d'agrumes, des paillettes d'algues. On malaxe le tout, on remet le beurre au réfrigérateur et ensuite on va couper des petits copeaux de beurre qu'on va mettre soit sur une Saint-Jacques, sur un petit morceau de poisson qu'on va cuire à la vapeur, soit par exemple sur des petites ravioles", détaille Sonia Ezgulian.

Paupiettes aux champignons et Pavlova pour vous régaler

Pour changer de la dinde aux marrons, vous pouvez cuisiner des paupiettes. Demandez à votre boucher de battre les escalopes de veau pour les aplatir. Chez vous, vous pouvez faire une farce aux champignons. "On replie la paupiette comme pour faire un petit coussin et on noue le plus facilement possible. On ne s'embête pas à faire vraiment comme un petit rôti, c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit joli et on va faire cuire tout doucement à la cocotte avec un jus de viande", explique-t-elle.

Si vous n'êtes pas fan de bûche pour Noël, Sonia Ezgulian vous révèle la recette d'un dessert avec des meringues. Achetez-les chez un pâtissier. "Je prends une cuillère, je casse un peu la meringue pour faire un petit trou. Là, je vais combler le trou avec une salade de fruits exotiques, de la mangue, des fruits, de la passion, etc... Je fais une belle chantilly, je la mets dessus, j'ai une pavlova en 20 secondes".

