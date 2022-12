Noël 2022 : quelles sont les alternatives audacieuses et tendances au sapin ?

Pour de nombreuses personnes, Noël rime avec un sapin vert décoré. Mais, il est possible de trouver d'autres alternatives pour embellir votre maison. "Il y a des possibilités pour ceux effectivement qui ont des raisons écologiques, des raisons économiques ou tout par manque de place et qui ont envie de s'orienter vers une alternative au sapin traditionnel", détaille Pierre Nessmann, paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica, pratique rédacteur en chef de l'émission Mission végétale diffusée sur M6.

Il existe ainsi des sapins en bois réalisés à partir de matériaux que l'on va récupérer. "C'est surtout très économique parce qu'on va récupérer des matériaux, du bois, des planches, des morceaux de palettes, des branches d'arbres, des éléments qu'on va trouver dans la nature. On va juste avoir à dépenser finalement quelques guirlandes lumineuses, quelques petits motifs pour décorer cette structure qui, finalement, va ressembler à un sapin", décrit encore Pierre Nessmann en insistant sur le fait qu'il faut que la forme soit conique, large à sa base et pointue au sommet.

Côté végétal, vous pouvez remplacer le sapin par du houx, des fusains, de l'eucalyptus ou du thym si vous résidez en Provence. "Le problème, puisque ce sont des plantes vivantes, elles ont souvent du mal à s'adapter à nos intérieurs qui sont plutôt chauds. Donc ce n'est pas toujours évident. On s'en sert plutôt pour agrémenter l'extérieur de la maison, comme une terrasse", met en garde Pierre Nessmann dans Nous Voilà Bien !

Il existe des sapins en métal

Comme alternative au sapin de Noël, Pierre Nesmann vous conseille d'utiliser du fil de fer un peu rigide pour dessiner la forme du sapin. "Autour de cette structure métallique, on va pouvoir l'emballer avec du raphia, pourquoi pas des branches de plantes grimpantes comme des sarments de vigne (...) vous pouvez mettre des objets légers en paille, ou des petites baies, des petites pommes de pin, des inflorescences sèches", énumère Pierre Nessmann. Le résultat : "un sapin de Noël très aérien, un petit peu comme un mobile que l'on peut suspendre dans une pièce ou éventuellement installer contre un mur".

Il est d'ailleurs tout à fait possible de réaliser un sapin suspendu comme un mobile. "On va choisir des boules de différentes tailles. On peut choisir aussi des pommes de pin qu'on va colorer ou pourquoi pas, des petites capsules de la fameuse marque de café. Et on va les suspendre à des fils de pêche invisibles à différentes hauteurs sur un support. Et ce support, on va l'accrocher au plafond", ajoute-t-il.

"Il y a une solution aujourd'hui qui est intéressante, qu'on voit de plus en plus. Ce n'est pas vraiment un sapin synthétique, c'est un sapin qui a la forme d'un sapin et qui s'articule à partir d'un axe avec des ramifications souples que l'on va déployer et qui finalement va prendre l'aspect d'un sapin conique en 3D", développe Pierre Nessmann dans Nous Voilà Bien ! Cependant, il faut compter 150 euros pour un sapin qui fait entre 150 et 180 cm, "mais l'avantage, c'est que vous le réutilisez d'une année sur l'autre".

