Cyril Lignac explique comment réaliser un tartare de Saint-Jacques à la clémentine

C'est la saison de la clémentine corse, mais aussi de la Saint-Jacques. C'est pourquoi Cyril Lignac propose de les associer dans un tartare rafraîchissant. Il agrémente le tout de sobacha, qui n'est autre que du sarrasin torréfié.

Temps de préparation : 15 minutes

Pour 4 verrines

Les ingrédients

8 grosses noix de Saint-Jacques de 4cm de diamètre

30 g de jus de clémentine Corse

10 g de jus de citron jaune

50 g d’huile d’olive

Quelques feuilles d’aneth

Quelques graines de sobacha

1 clémentine Corse

Fleur de sel

Les étapes de la recette

Laver sous un filet d’eau froide les noix de Saint-Jacques pour retirer les excédents de sable et de coquilles que le poissonnier aurait laissé. Déposez-les dans un linge propre. Couper ensuite en cubes pas trop gros et les mettre dans un saladier.

Dans un saladier, mélanger les 2 jus de fruits avec l’huile d’olive. Garder les coques de clémentines vides.

Assaisonner le tartare de Saint-Jacques avec la vinaigrette, saler à la fleur de sel et avec un peu de poivre blanc ou noir. Mélanger et déposer dans des petites verrines ou dans les coques de clémentines, ajouter du sobacha, décorer de feuilles d’aneth et d’un zeste de clémentine.

Pour le sobacha, vous pouvez le trouver dans une épicerie qui fait du thé. Si vous n’en trouvez pas, vous pouvez utiliser le sarrasin, qu'il faut toaster et ensuite broyer dans un mortier.

