Les astuces de Cyril Lignac pour une succulente pavlova

Un dessert au goût unique. La pavlova, c'est une meringue bien croquante sur laquelle on dépose de la chantilly et des fruits. On peut même y rajouter un petit biscuit afin de la traiter comme un gâteau. La pavlova a la particularité d'être croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur.

Pour commencer, on prend 100 g de blanc d'œuf, que l'on va commencer à monter. Afin de réussir une meringue, dès le début on met une partie du sucre. Pour cette recette, il faut mettre 100 g de sucre que l'on va ajouter en trois fois. Dès le début, on commence à monter les blancs avec 30 g de sucre. Dès qu'ils commencent à monter on rajoute 30 g et on serre les blancs avec la fin du sucre. Cette technique permet d'obtenir une belle meringue brillante, à laquelle on va ajouter 100 g de sucre glace.

Sur une plaque à pâtisserie, on va mettre des petits points de meringue sur le papier. On trace un petit cercle à l'aide d'un carton. À l'intérieur de ce cercle, avec un serpentin, on va former le disque de meringue. On met le tout au four pendant une heure à 80°C. pour faire sécher la meringue et la rendre croquante.

De la crème fouettée et de la vanille à défaut de chantilly

Une fois sortie du four, on ajoute de la chantilly à l'intérieur de la meringue. À défaut de la chantilly, Cyril Lignac vous recommande de la crème fouettée et de la vanille. On y dépose un peu de biscuit dessus sur laquelle on applique une compotée de fruits rouges ou de la confiture.

Enfin, on se fait plaisir sur le dessus en ajoutant plein de fruits rouges et une feuille de menthe. Pour faire briller le tout, ce qui est totalement facultatif, on peut déposer un filet de miel. Ne reste plus qu'à laisser votre pavlova reposer au frigo une heure, pas plus, et le tour est joué.

