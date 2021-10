Mozzarella : 8 recettes fondantes, originales et gourmandes pour se régaler

Pour la première fois en France, le volume des ventes de camembert, fromage emblématique de notre patrimoine culinaire a été détrôné par celui des ventes de mozzarella.

Depuis le début de l'année 2021, il s'est vendu 35.000 tonnes de mozzarella contre un peu plus de 29.000 tonnes de camembert en France, comme l'a révélé Le Figaro, le 13 octobre dernier. De quoi vous donner des idées de recette pour les jours à venir, avec ce fromage italien qu'on ne présente plus.

Oublions la recette traditionnelle de la tomate-mozza, classique de l'été, saison pour manger des tomates, pour découvrir des recettes salées et même un dessert surprenant avec des pommes. Ces 8 plats pourront vous remonter le moral pendant les jours frais et pluvieux de l'automne, vous régaler en famille ou entre amis, ou accompagner avec douceur et délice un dîner sous le plaid devant un film ou une série.

1. La recette pour changer de la tomate mozzarella

Pour cette recette donnée par le chef Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de France, membre de l'association des Bouchons Lyonnais , il vous faut des tomates Ananas (les tomates jaunes) et des tomates Cœur de bœuf. Coupez des tranches de 5mm d'épaisseur. Prenez un moule à la génoise et tapissez-le au fond du plat et sur les côtés avec les tomates.

Ajoutez du pistou, haché finement avec de l'huile d'olive et le parmesan, sur les tomates. Mettez une couche de fromage blanc, de pistou et de tomates, du parmesan râpé et formez un gâteau. Placez ensuite votre plat pendant 24 heures au frigo, puis vous démoulez votre gâteau et le servir "avec du pistou abondamment".

2. Des mozzarella sticks pour l'apéritif

"Classique" de l'apéritif les bâtonnets de mozzarella panée font toujours leurs effets et sont rapides à préparer. Selon la recette de Demotivateur Food, il vous faudra pour 6 personnes, 90g de chapelure, 250g de mozzarella, 2 œufs et de l'huile de friture. Le tout pour une recette accessible à tous les niveaux de cuisine et qui prend seulement 10 minutes de préparation.

3. Un cake pesto mozzarella pour faire chanter les papilles

L'été est bel et bien fini, mais vous le retrouverez à votre table avec cette recette de Cuisine AZ. Facile à cuisiner pour 8 personnes, vous aurez besoin entre autres de la levure, de 230g de farine, d'une boule de mozzarella et 3 cuillères à soupe de pesto. Après la cuisson, attendez que le cake refroidisse pour le déguster.

4. Soupe de carotte, tomate et mozzarella de Bufflonne pour se réchauffer

Avec l'automne et les températures qui baissent, la saison de la soupe est ouverte. Gardons un petit côté estival dans notre casserole avec cette recette repérée sur le site d'Hello Fresh. La mozzarella de Bufflone permet à votre soupe d'avoir un côté très onctueux et une douceur qui vous emmitouflera pour le reste de votre repas.

5. Des champignons farcis pour le réconfort

Légumes de l'automne, les champignons se transforment pour accueillir mozzarella et tomates confites avant de cuire dans le four. Une recette efficace, comme on peut le lire sur le site de Cuisine Actuelle. Après avoir fait cuire pendant 20 minutes à 180 degrés, il ne vous restera plus qu'à vous régaler.

6. Des croques mozzarella ultra simples

Vous êtes pressés, vous avez faim, mais aucune inspiration ? Cette recette va sauver votre déjeuner ou votre dîner. Comme le précise Elle Cuisine, les croques mozza se font en 10 minutes. Il vous faudra pour 6 personnes, 12 tranches de pain de mie, 2 boules de mozzarella et 3 tranches de jambon entre autres.

7. Un one pot pasta caprese parfumé

L'avantage du "one pot", c'est que vous mettez tous les ingrédients dans votre casserole et que vous n'avez plus qu'à laisser cuire. Pour cette recette du blog Les Pépites de Noisette, vous allez déguster des pâtes à la tomate et à la mozzarella. Pendant la cuisson, cette dernière va fondre se mélanger aux arômes des tomates, pour apporter une texture qui vous donnera l'eau à la bouche.

8. Des muffins pomme mozzarella pour l'originalité

Pour terminer cette sélection, une recette sucrée et originale du blog Ô Délices de Ouest France. Elle vous prendra 15 minutes de préparation et s'adresse à tous les niveaux ce cuisine. Il vous suffit de garnir votre pâte à muffins de pommes bien juteuses et de mozzarella pour un résultat surprenant.