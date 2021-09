Cuisine : soupes, gratins, gâteaux... 6 recettes automnales de Cyril Lignac

Le mois d'octobre s'approche, les températures baissent progressivement, l'automne est ses arbres aux couleurs orangées sont là. Ce week-end de fin septembre sera pluvieux sur une partie du pays, après une semaine qui aura été relativement douce et estivale, l'occasion de concocter des plats chauds et réconfortants avec des produits de saison.

Légumes, fruits, cucurbitacées, viandes ou poissons, l’automne apporte son lot de richesses culinaires. Plusieurs légumes sont particulièrement à l’honneur : les pommes de terre, la patate douce, la carotte violette ou encore l’artichaut. Pour les carnivores, on retrouve les fameux gibiers. L’automne, c’est aussi le moment de déguster les fruits qui ont mûri au cours de l’été comme les poires et les pommes.

Pour mettre à l'honneur cette saison et ces produits hauts en couleur, découvrez 6 recettes faciles et gourmandes de Cyril Lignac.

1. La soupe de légumes

Cyril Lignac démarre toujours avec un petit peu d’huile d’olive et si on veut, un peu de beurre. On met les légumes qu’on fait revenir, avant de les mouiller avec de l’eau. Le mélange de l’eau et des sucs qu’on aura caramélisés au fond donne le goût de la soupe et le parfum. L’avantage, c’est que tous les légumes sont bons pour la soupe. Champignons, potirons, chou-fleur… Elle se mange aussi chaude que froide.

Petite indication du chef : quand on fait une soupe, il faut toujours faire très attention au niveau de liquide mis à l’intérieur. Plus il y a d’eau par rapport aux légumes, plus elle sera liquide.

Un enfant mange une soupe de légumes à Lyon (Illustration). Crédit : Philippe DESMAZES / AFP

2. Penne aux marrons, champignons et bacon

On sort un peu des recettes dites traditionnelles des marrons pour les mélanger à "la pasta". Si vous êtes végétarien, réalisez bien évidemment cette recette sans bacon et si vous intolérant au gluten, les pâtes sans gluten iront avec le reste de la recette que vous pouvez réaliser en 35 minutes. Il vous faudra pour la réaliser : 100 g de penne, 100 g de marrons cuits, 100 g de champignons et 125 g de bacon en allumettes.

3. La tarte Bourdaloue

Une tarte Bourdaloue (Image d'illustration). Crédit : Skeeze / Pixabay

Pour cette recette, vous aurez besoin d'une pâte sucrée et une crème d'amandes. On peut y ajouter un peu du rhum pour faire ressortir les saveurs de l'amande. Il suffit ensuite d'ajouter les poires dans le fond de tarte et de cuire au four. Il faut privilégier des poires pas trop mûres pour qu'elles résistent à la cuisson et que cela ne devienne pas de la bouillie. Cyril Lignac vous conseille de mettre un petit peu de miel à la sortie de cuisson.

4. La purée de pommes de terre, carotte ou céleri

Pour faire une bonne purée, il faut choisir des pommes de terre à chair ferme, assez fondantes, comme l'Amandine, la Ratte, la Bintje. L'astuce du chef est de les cuire avec la peau. Prenez une grande casserole avec de l'eau, une grosse poignée de gros sel, mettez les pommes de terre à cuire, entières. Une fois qu'elles sont bien cuites, passez-les au presse-purée, versez du lait chaud et du beurre.



Vous pouvez faire la même chose avec des carottes. Vous aurez besoin de : 500g de carottes – 75g de beurre – 2g de curcuma. Pour la version au céleri : 1/2 céleri – 75cl de lait – 100g de beurre – ½ cuil. à café de cannelle en poudre.



Pour épater, Cyril Lignac vous conseille pour les trois recettes de gratter une gousse de vanille.

5. Le gratin d'endives sans amertume

L'endive s'est popularisée mais reste toujours boudée par de nombreuses personnes en raison de son amertume. Pourtant, il est possible d'atténuer ce goût amer. Pour cela, retirez au couteau le cœur de l’endive en faisant bien le tour à l’intérieur sans que les feuilles se détachent.



Précuisez les endives entières dans une sauteuse avec du beurre et un trait d’huile d’olive, les assaisonner de sel et d’un peu de sucre. Une fois qu'elles sont légèrement colorées, vous pouvez démarrer la cuisson avec du bouillon de légumes. Enfin, il ne reste plus qu'à les retirer, les enrouler dans une tranche de jambon blanc, déposez dans un plat puis recouvrez-les de sauce Mornay ou Béchamel puis de fromage râpé. Gratinez un peu de temps au four à 180°C pendant 20 à 30 minutes.

6. Gâteau semoule aux raisins secs

Des raisins secs (illustration). Crédit : OMAR TORRES / AFP

Pour commencer, il faut faire tremper ses raisins secs dans de l'eau pour les faire gonfler, les égoutter et ensuite les mettre dans le rhum. "Pas directement dans le rhum sinon ils sont trop gorgés d'alcool et on a quand même besoin de les réhydrater pour qu'ils soient bien moelleux", rappelle Cyril Lignac.





Ensuite, préparez un bain-marie au four (100°C). Mélangez le lait et la crème que l'on fait bouillir avec du sucre et une gousse de vanille. Ajoutez la semoule fine et faites cuire jusqu’à épaississement. En fin de cuisson, hors du feu, ajoutez le jaune d'œuf et les raisins trempés dans l'eau puis dans du rhum ambré. Versez dans les ramequins, cuisez au four délicatement au bain-marie pendant 25 minutes.