Cyril Lignac dévoile sa recette d'un gâteau d'Halloween sans sucre, mais gourmand

Lily des Yvelines voudrait une recette pour un gâteau au chocolat coloré en orange pour Halloween". Elle précise qu'elle est "allergique à une molécule commune à tous les fruits et légumes" et qu'elle ne peut donc en manger sous aucune forme, sauf exception du vin, café et chocolat, fleurs et les épices. "Deux convives sont diabétiques donc éviter le sucre et le dernier est contre la chimie donc le colorant doit être naturel et fait maison".

"J'ai bien fait de venir en ce jeudi matin", démarre Cyril Lignac en souriant. Dans une poêle, on va faire un premier gâteau : faites fondre 100g de beurre que l'on va caraméliser. Mixez 60g de farine, 90g de poudres d'amande, 150g de sucre de noix de coco, une pincée de sel et la pulpe d'une gousse de vanille. À côté, montez des blancs en neige, mélangez et ajoutez le beurre noisette. Mettez le tout dans un petit moule et faites cuire 40 minutes à 180 degrés. "Et là je vais avoir un bon petit biscuit. Démoulez à chaud et laissez refroidir", précise le chef.

Ensuite on va préparer une mousse au chocolat noir, mais avec du sucre à la noix de coco. Faites fondre 300g de chocolat concassé dans un bain-marie, ajoutez ensuite la crème et le lait. "On va faire une ganache", détaille Cyril Lignac. À côté je vais faire des blancs en neige avec 80g de sucre coco et "on a une mousse au chocolat hyper légère". Déposez la mousse au chocolat avec une poche à douilles pour customiser le gâteau sans colorant et sans sucre.