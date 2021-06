publié le 13/06/2021 à 09:20

Aujourd’hui, c’est Roland-Garros qui m’inspire, amis des mots. Certes, je ne suis fan de tennis, que quand les Français gagnent, et la dernière fois que j’ai regardé une finale, c’est quand Yannick Noah a remporté la coupe. Mais, même si on ne s’y intéresse que de loin, depuis deux semaines, difficile de ne pas entendre parler de tennis. Et il y a un truc qui m’agace : c’est le mot tennisman.

Le week-end dernier, nous parlions du "pass sanitaire", qu’on écrit souvent à l’anglaise à cause d’un attrait idiot pour ce qui est anglo-saxon. Mais au moins "pass sans E", si ce n’est pas du français, c’est du vrai anglais.

Mais quantité de mots inventés par les Français en croyant parler anglais, par erreur ou par snobisme, ne relèvent même pas de l’anglais. Le mot tennisman, par exemple, qui est apparu chez nous en 1903. C’est du Canada Dry d’anglais : ça ressemble à de l’anglais, ça sonne comme de l’anglais, mais ce n’est pas de l’anglais. On a même fabriqué un pluriel et un féminin à l’anglaise, tennismen, tenniswoman, pas plus anglais que ma grand-mère de Corrèze.

Essayez ces mots-là avec des Anglo-Saxons, vous constaterez qu’on ne vous comprend pas. On dit tennis player, en anglais. "Tennisman", pour un Américain, ça veut dire quelque chose comme "homme de tennis". "Rugbyman", relevé pour la première fois en France en 1909, n’a jamais été de l’anglais non plus : ça se dit rugby player, en anglais.

Pourquoi a-t-on inventé ces mots ?

Parfois, ils ont été créés par intérêt, par des marques ou par des publicitaires, pour donner un goût exotique à leurs produits. Tenez, si vous demandez à jouer au baby-foot dans un pays anglophone, vous allez passer pour un pervers : on croira que vous voulez jouer avec un "pied de bébé". C’est ça, "baby foot". On dit foosball, ou table football (ou encore table soccer), en anglais. Car rappelons que ce que nous qualifions de "football" se dit "soccer" aux États-Unis ! Ce que l’on appelle football chez l’Oncle Sam c’est le "football américain"… ou juste le ballon !

Tenez, pour rester dans les vieux jeux de bistrot, le flipper se dit "pinball machine" en anglais. Flipper, quand ce n’est pas le gentil dauphin de notre enfance, c’est une nageoire. Ah, et ce mot qu’on entend partout, les people : rappelons que ce sont juste "les gens" en anglais. L’avantage, c’est que, comme nous sommes tous des gens, eh bien nous sommes tous des people, c’est la classe !

Des marques françaises que l'on croit étrangères

Il y a aussi quantité de marques que l’on croit étrangères et qui ne le sont pas… Les chewing-gums Hollywood sont français, pour commencer (bon, créés par un Américain venu faire le Débarquement en Normandie, quand même), mais ne les cherchez pas aux États-Unis, ils y sont inconnus ! Les chaussures Weston, emblème du luxe londonien… sont nées à Limoges, tandis que les Kickers viennent de Cholet.

Les costumes Cerruti, qui fleurent bon l’élégance à l’italienne, sont parisiens, la feta Salakis, au nom typiquement grec, est fabriquée en Lozère. Et ne confondez pas le prestigieux jambon d’Aoste, en Italie, et le jambon Aoste (de marque Aoste !), qui surfe lui aussi, sur la confusion – sans qu’on puisse l’accuser de tromperie sur la marchandise, car la fabrication se fait dans un village de l’Isère qui s’appelle fort opportunément… Aoste !