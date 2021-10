Pour la première fois en France, le volume des ventes de camembert, fromage emblématique de notre patrimoine culinaire vient, d'être détrôné par celui des ventes de mozzarella. L'information a été révélée ce matin par Le Figaro.

Les courbes se sont croisées, la courbe du camembert a fini par être rattrapée et dépassée le mois dernier par celle de la mozzarella. On pourrait en sourire, mais les Normands eux, sont assez inquiets. Le syndicat Normand des fabricants de camembert, notamment.

Dans les années 1980, on produisait 180.000 tonnes de camembert par an, dont une partie était exportée. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui, et cela ne risque pas de s'arranger. Avec l'interdiction de toute référence à la Normandie pour les camemberts pasteurisés, les prévisions ne sont pas bonnes.

Ainsi, depuis le début de l'année, il s'est vendu 35.000 tonnes de mozzarella contre un peu plus de 29.000 tonnes de camembert en France. La mozzarella ne cesse d'émoustiller les papilles de Français au détriment du sacro-saint camembert.

