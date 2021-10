Les secrets de Cyril Lignac pour une sauce crémeuse aux champignons

Corentin qui réside à Dours souhaite cuisiner "un carré de veau à la broche" et aimerait "une recette de sauce pour l'accompagner".

"On va faire une sauce à la crème, car avec le veau c'est bien d'avoir une bonne sauce à la crème", démarre Cyril Lignac. Faites revenir des échalotes dans du beurre pour les caraméliser. Ensuite, coupez des champignons en lamelles que vous mettez à l'intérieur de la poêle pour les faire caraméliser. Déglacez avec du porto rouge pour donner ce petit côté sucré à la sauce, laissez bien réduire, baissez le feu pour qu'il n'y ai plus beaucoup de liquide.

Ajoutez ensuite la crème fraîche, liquide ou épaisse. "Si on fait avec de la crème liquide, on la laisse bien réduire pour ça nappe la viande. Si on fait avec de la crème épaisse, cela va assez vite : on met une bonne cuillère dans la poêle, cela va fondre et la crème réduit très vite", précise Cyril Lignac. Arrêtez le feu et on arrose la viande avec cette sauce crémeuse. "Je préfère la crème épaisse, car elle a un goût un peu plus aigrelette", conclut le chef.