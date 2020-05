Sans gluten : la recette facile des muffins chocolat-café à partager

Le virus Covid-19 meurt au bout de 10 minutes à 60°, donc tout ce qui est cuit au four devient sans crainte

La vie reprend doucement son cour, tout en assimilant la distanciation sociale. Mais à un moment où cet éloignement physique est la nouvelle norme, il ne faut pour autant pas se priver pour compenser l'éloignement de partager un moment de douceur entre amis et collègues.

Il faut simplement prendre soin de respecter les nouvelles règles d'hygiène en cuisine. Voici quelques conseils pratiques pour la sécurité de tous. L’avantage des muffins est que ce sont des petits gâteaux individuels qui se manipulent distinctement, donc aucun risque de toucher la part de gâteau d’un autre.



Le virus Covid-19 meurt au bout de 10 minutes à 60°, donc tout ce qui est cuit au four devient sans crainte. Par contre il est important de respecter quelques règles de base à la sortie du four.

Les règles de base :

- Porter un masque lorsque l’on sort la plaque de cuisson ou le moule du four.

- Utiliser des maniques propres pour manipuler la plaque dans un endroit sans risque pour que les gâteaux refroidissent tranquillement.

- Pour les muffins, il est facile d’utiliser une pince préalablement bien lavée à l’eau bouillante pour les manipuler.

- Une fois refroidits, déposer immédiatement les muffins dans un récipient propre : une barquette aluminium sous cellophane neuve ou une boîte à gâteaux avec couvercle parfaitement lavée pour les transporter.

Avec ces quelques règles simples, chacun se sait en sécurité et retrouve la convivialité de partager une douceur sucrée autour d’un café.

Substitution et astuces de cuisine :

- Le mix utilisé ici est composé de fécule de maïs, de farine de riz, de farine de millet et de gomme guar. Vous pouvez le remplacer simplement par 40 g dé fécule de maïs, 30 g de farine de riz et 1/4 de cuillère à café de gomme (xanthane, guar ou "mix gomm")



- Pour verser la même quantité de pâte dans chaque petit moule on peut utiliser une cuillère à glace.

Ingrédients :

- 45 g de beurre doux

- 30 g farine de sarrasin

- 70 g de mix pâtisserie (voir substitution)

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- ½ cuillère à café de bicarbonate

- ¼ cuillère de sel fin

- 140 g de sucre de canne blond

- 25 g de poudre de cacao noir à pâtisserie

- 1 café espresso (60 ml)

- 80 ml de crème fluide

- 2 œufs, à température ambiante

Les ingrédients pour les muffins chocolat-café sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 175°C. Déposer dans le moule à muffins les petits caissettes en papier.



- Faire fondre doucement le beurre. Garder de côté.



- Dans un grand saladier, mélanger ensemble les farines, la poudre à lever, le bicarbonate, le sel et le sucre.



- Dans un autre saladier, mélanger la poudre de cacao avec le café chaud : la chaleur intensifie la saveur du cacao. Ajouter les œufs, la crème fluide, puis verser doucement, toujours en remuant, le beurre fondu.



- Verser cette préparation dans les ingrédients secs et mélanger jusqu’à bonne incorporation. Cette pâte sans gluten est alors plutôt liquide. Laisser reposer 10 minutes afin que les farines épaississent légèrement la pâte.



- A l’aide d’une cuillère à soupe, déposer la pâte sans gluten dans les petits moules en papier.



- Cuire environ 20 minutes. Insérer une pique en bois qui doit ressortir sèche pour vérifier la cuisson.

Pour les muffins, il est facile d'utiliser une pince préalablement bien lavée à l'eau bouillante pour les manipuler Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

