Les conseils de Cyril Lignac pour un gaspacho original aux tomates et fruits rouges

Sébastien habite Lille et confie "se faire des gaspachos deux fois par semaine". Il aimerait que Cyril Lignac lui dévoile des associations d'ingrédients et d'épices pour savourer d'autres gaspachos.

"Le gaspacho c'est hyper nourrissant. C'est typiquement espagnol (...) Normalement on y met des tomates, du concombre, du basilic, des oignons, du tabasco pour le relever", démarre Cyril Lignac qui précise que les tomates se marient bien "avec les fruits rouges, surtout quand on les mixe".

Pour cette recette originale de gaspacho, il vous faut 4 tomates cœur de bœuf. "Les meilleures tomates se mangent fin août- début septembre. Elles ont alors pris le soleil tout l'été", ajoute le chef. Coupez les tomates en quatre et mettez-les ensuite dans un blender avec des fraises ou des framboises, du poivron rouge, un concombre, de la pastèque "parce que ça va nous donner du jus et de la fraîcheur" et un piment vert jalapeño épluché et sans les pépins. Ajoutez des feuilles de menthe, un jus de citron jaune et mixez la préparation. "Quand on mixe, versez de l'huile d'olive pour faire une émulsion gourmande", décrit Cyril Lignac qui conseille aussi d'ajouter du vinaigre et une poignée de glaçons.

Coupez des tomates cerise, de fraises, de pastèques. Vous pouvez aussi mettre des crevettes et du fromage frais sur lesquels vous versez le gaspacho agrémenté de croûtons