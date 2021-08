Les conseils de Cyril Lignac pour bien utiliser sa récolte de figues

Ce jeudi 26 août, Cyril Lignac nous confie ses astuces pour mettre à profit une grosse récolte de figues. Comment les cuisiner, les conserver et éviter le gaspillage ? Comment les transformer et en profiter toute l’année ?

Dès le début de la récolte, il est conseillé de cuisiner une bonne tarte aux figues. En ce moment, c’est la pleine saison, elles sont jolies et mures à souhait. On prend une petite pâte sablée qu'on remplit d'une crème d’amandes, avec de la poudre d’amandes, puis des œufs, un peu de rhum et on tartine tout avant de le cuir avec des figues déposées par-dessus. La cuisson doit se réaliser durant 20-25 mins, au four à 180 degrés pour que les figues soient bien juteuses. Au sortir de la cuisson, ajoutez un petit peu de miel pour terminer et mangez tiède avec une boule de glace à la vanille, et là je sais qu’on est copain !

Vinaigre et confiture

Pour les conserver plusieurs choses : les transformer en vinaigre maison d'abord. Vous les lavez, épluchez, déposez dans un gros bocal et versez le vinaigre souhaité... De vin rouge, xérès, balsamique blanc, banyuls. Laissez 6 mois à 1 an et gardez-le en bouteille. Vous pouvez également réaliser un chutney : cuisiner avec des oignons, des raisins secs, gingembre, des épices du placard, longuement sur le feu, elle peut se garder au frais ou être stérilisée, ou encore congelée.

Enfin, vous pouvez réaliser des jus de figues : dans un saladier avec 10% de son poids en sucre, filmez le saladier et laissez mariner sur une casserole d’eau. Récupérez le jus de fruits sirupeux puis congelez-le et mixez les fruits pour en faire un coulis. Congelez séparément le tout et régalez-vous !