Cuisine : la recette des tomates farcies fondantes de Cyril Lignac

Dans une cocotte, mettez de l'huile d'olive, un oignon haché. On le laisse cuire sans coloration avec du thym, du laurier, ou du basilic et de l'ail. Ensuite, on ajoute 750 g de viande hachée : moitié de bœuf et moitié de veau.

Pendant que ça mijote, on coupe le chapeau des tomates et on vide la pulpe de la tomate directement dans la cocotte. On ajoute 200 g de sauce tomate, un petit peu de persil haché et on laisse mijoter tout doucement pendant 40 minutes.

Puis, on récupère la farce que l'on verse dans les tomates. Au fond du plat, soit on met des pommes de terre coupées finement, soit on met un peu de boulgour ou de quinoa. On fait chauffer le four à 200 degrés. Cyril Lignac met toujours un peu de chapelure pour que ça croque, deux noisettes de beurre demi-sel et on laisse cuire 15 à 20 minutes et "le tour est joué".