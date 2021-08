Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser une eau infusée aux fruits et aux pétales de roses

Claudine habite Bègles et aimerait une recette et les conseils pour cuisiner une "eau healthy", à savoir une eau qui "soit bonne pour la santé" avec des fruits et des pétales de roses.

"Déjà, cette eau n'a que des avantages outre ses vertus rafraîchissantes et désaltérantes", démarre Cyril Lignac. Pour la recette, il vous faut 1L d'eau, de la mélisse, de la menthe, de la réglisse, des pétales de roses qu'on met à l'intérieur pour parfumer, du fenouil, du citron, du curcuma frais, des fleurs d'hibiscus. Porter à ébullition, "mais vraiment frémissement", ajoute le chef, "pour infuser toutes les saveurs".

Ensuite, laissez reposer votre eau 30 minutes à 1 heure. Mettez votre eau healthy dans votre bouteille et au frigo. Idéalement il faut la préparer la veille de son utilisation. "Vous pouvez changer la recette en ajoutant plus de citron", précise Cyril Lignac.