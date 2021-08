Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser un savoureux barbecue

Raphaël, habitant de la région parisienne souhaite avoir les conseils du chef Cyril Lignac pour réaliser ses derniers barbecues du week-end avant de retourner au travail.

Le barbecue c'est le bon repas de fin de vacances avant la rentrée. Pour Cyril Lignac, il n'y a pas de règle pour choisir sa viande. On peut faire des côtes d'agneau, du faux-filet, des steaks hachés et il est aussi possible de faire du poisson au barbecue.

Concernant le choix d'une marinade, le chef préfère ne pas mariner le bœuf car il veut garder le goût de la viande. Cyril Lignac fait le même choix pour les côtes d'agneau qu'il préfère juteuses quand elles sont grillées.

Par contre, le chef préfère mariner le filet de poulet. Sa recette de marinade est simple : un peu de moutarde, un peu de citron, des aromates. Il est également possible de mettre des épices. Ensuite, il est conseillé de faire mariner la viande une petite heure, histoire que la viande revienne à température, avant de la poser sur le barbecue.

Recette du chef Lignac pour une sauce béarnaise réussie

Le chef Cyril Lignac donne la recette d'un de ses péchés mignons : la sauce béarnaise. Pour la réussir il faut prendre des petites échalotes que l'on coupe finement. Ensuite, il faut de l'estragon frais qu'il est nécessaire de hacher. Après il faut ajouter du vinaigre blanc et un peu de poivre. Puis réduire cette préparation avec un peu de vin blanc dans une casserole.

En effet, il faut seulement un peu de liquide dans la préparation qui va permettre de monter la sauce. Après ça, il faut ajouter les jaunes d'œuf, que l'on bat juste à côté au préalable, ainsi qu'un petit peu d'eau car ça facilite l'émulsion. Sur le feu, il faut commencer à remuer la préparation. L'astuce de Cyril Lignac est un filet de jus de citron pour avoir le mélange des saveurs avec la viande. Ensuite, préparer du beurre fondu à côté et l'incorporer délicatement avec un fouet et fouetter sur le coin du feu, ainsi la préparation monte comme une mayonnaise.