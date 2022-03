Les astuces de Cyril Lignac pour des plats généreux et économiques

Les conseils de Cyril Lignac pour des plats économiques et consistants

Des idées de plats bons et économiques

Ce 29 mars, Cyril Lignac explique comment cuisiner des plats consistants et économiques.

"Pour des plats de ce genre, c'est bien de faire des plats familiaux comme un hachis parmentier ou des lasagnes", démarre Cyril Lignac. "Ce qui est génial, c'est que déjà on fait un plat qui est généreux, qui peut faire tout le repas. S'il en reste, on peut le réchauffer et c'est encore meilleur", ajoute-t-il.

Vous pouvez aussi congeler une partie de votre hachis parmentier ou de vos lasagnes pour les déguster un autre jour ou un soir si on n'a pas le temps de cuisiner.

Cyril Lignac ajoute que vous pouvez aussi cuisiner une grande omelette avec des pommes de terre et des lardons. Cassez les œufs, faites une tortilla bien épaisse et ajoutez les pommes de terre et la viande. Vous pouvez aussi concocter un grand croque-monsieur accompagné d'une salade.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.