Les conseils de Cyril Lignac pour des lasagnes estivales aux légumes du soleil

Monique aimerait faire "une recette de lasagnes estivales qu'on pourrait manger chaudes ou froides".

Pour démarrer, on fait une bonne sauce tomate avec de l'huile d'olive et on ajoute du thon à l'huile, du basilic, quelques gousses d'ail et on laisse confire. À côté, on va faire un roux, "parce que moi j'aime bien la béchamel", explique Cyril Lignac. Pour le réaliser, il faut mettre 40g de farine, 40g de beurre, 50 cl de lait, du parmesan râpé "et ça nous donne une bonne béchamel", ajoute le chef.

Ensuite, on alterne une couche de tranches d'aubergines, une couche de thon cuisiné. On nappe de béchamel et on recommence. On met une couche de courgettes, les pâtes à lasagne, la béchamel et on continue les couches. Et pour terminer, ajoutez des tomates cerise fraîches sur le dernier étage de vos lasagnes, avec du piment d'Espelette et du parmesan. Enfournez pendant 30 minutes à 200 degrés.

