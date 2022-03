Cyril Lignac dévoile sa recette pour des madeleines légères et goûteuses

Ce 22 mars, Cyril Lignac dévoile ses secrets pour cuisiner des madeleines goûteuses et légères.



"On doit réussir cette petite bosse sur la madeleine, c'est ça qui fait le secret de la bonne madeleine", précise Cyril Lignac. Pour réussir les petites bosses, le secret c'est "un four très chaud et une pâte froide qui s'est reposée toute la nuit", poursuit le chef.

Dans un saladier, on met un œuf, de la pulpe de vanille, 50g de sucre, 55g de farine, une cuillère à café de levure chimique. À côté, on fait fondre le beurre et on y ajoute une cuillère à café de miel de toutes fleurs et on mélange. Ensuite, on laisse bien reposer la pâte une nuit. On préchauffe le four à 175 degrés. On verse la pâte dans une poche à douille pour la mettre ensuite dans le moule à madeleine.

Laissez poser la pâte et ensuite on remplit les moules à trois quarts et on cuit 10 minutes. La bosse se forme, la madeleine est légère "et c'est délicieux" conclut le chef. Vous pouvez aussi ajouter dans la pâte des zestes de citron, ou de la fleur d'oranger.

