Les conseils de Cyril Lignac pour bien cuire une côte de bœuf au four

Ce vendredi 25 mars, Cyril Lignac dévoile sa méthode et la durée de cuisson d'une côte de bœuf sans barbecue et sans plancha.

Pour faire une côte de bœuf chez soi, il faut choisir une bonne pièce de viande d'un kilo "pour manger à deux ou à trois" personnes, et préférez une viande française comme l'Aubrac ou la Charolaise. Préchauffez le four à 200 degrés. Sortez la viande une heure avant la cuisson pour la laisser revenir à température. Salez et poivrez la viande avant cuisson.

Faites chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive. Faites cuire la viande de chaque face pendant 5 bonnes minutes, "il faut qu'elle soit bien caramélisée et croûtée", explique Cyril Lignac. On ajoute du beurre demi-sel et on arrose la viande. On peut écraser une gousse d'ail dans le beurre aussi. Une fois que la viande est cuite des deux faces, on la met au four à 200 degrés pendant 8 minutes. Au bout de 4 minutes, tournez la viande. Une fois la cuisson terminée, mettez la viande dans du papier d'aluminium et laissez-la reposer. "Le problème des viandes, c'est qu'on les cuit trop vite et qu'on les mange trop vite. Il faut la laisser poser pour que le jus reste à l'intérieur", précise Cyril Lignac.

Tranchez ensuite la viande, ajoutez de la fleur de sel, du piment d'Espelette et mangez-la avec des frites et une bonne salade verte.

