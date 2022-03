Les conseils de Cyril Lignac pour une cuisson parfaite des œufs au plat

Si l'œuf au plat n'est pas trop compliqué, la cuisson "parfaite" peut être difficile à obtenir. Ce mercredi 23 mars, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour que les jaunes des œufs au plat soient bien cuits, sans que les blancs soient grillés.



Tout d'abord, il est préférable de sortir les œufs du frigo quelques instants avant de les préparer. Pendant ce temps, il faut faire chauffer la position grill du four. Dans une poêle, il faut faire revenir une petite noisette de beurre. On vient ensuite casser un œuf à l'intérieur. "Un ou deux", détaille le chef.

C'est ensuite que l'on utilise le four. "Si on veut que le jaune soit plus cuit, sans que le blanc soit trop cuit, on met sous le grill du four. Comme ça on va cuire le jaune d'œuf et le blanc lui ne va pas surcuire, parce qu'il a déjà tranquillement cuit", prévoit Cyril Lignac.

Selon le chef, c'est une technique de "restaurant" qui plaît beaucoup aux "gens qui aiment les œufs au plat dont le jaune est cuit". Avec cette astuce, vous avez donc "le blanc cuit et le jaune davantage cuit, pour les personnes qui l'aiment comme ça." Vous pouvez ensuite ajouter un petit peu de seul et "du piment d'Espelette" conseille le chef.



