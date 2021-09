Les secrets de Cyril Lignac pour une omelette parfaite qui se plie comme il faut

Paul vit à Paris et veut connaître le secret "pour une omelette parfaite qui ne se pète pas dans la poêle et qui se plie comme il faut".

"Déjà, il faut de bons œufs bio. Je compte toujours trois œufs par personne", démarre le chef Cyril Lignac. Battez les œufs avec un peu de lait pour une omelette un peu gourmande ou un peu d'eau pour une omelette aérienne. Ajoutez du sel et du poivre.

Dans une poêle qui n'accroche pas, faites fondre une noix de beurre demi-sel. Versez les œufs puis remuez avec une spatule pour ne pas rayer la poêle. On commence à faire tourner et on fait cuire le dessous de l'omelette . Quand on commence à avoir des œufs un tout petit peu brouillés, on ajoute le gruyère, le jambon, la ciboulette, les champignons, "ce que l'on veut", précise Cyril Lignac. "L'avantage de l'omelette, c'est aussi le bon plat pour faire les restes", ajoute-t-il.

Pliez ensuite l'omelette d'un côté et de l'autre et tapez sur le bout du manche de la poêle pour faire remonter le dessus. Ensuite, tournez la poêle directement dans l'assiette et vous avez une belle omelette accompagnée d'une salade de laitue avec une vinaigrette au jus de citron.