Gastronomie : le poulet Vallée d'Auge, la Normandie dans l’assiette

Dans les cuisines de cette auberge normande située à Valsemé et tenue par Lola Fouques et Gregory Benard le chef Vincent Dumoulin ne travaille que des produits de saison mais surtout que des produits du terroir.



Pour cette recette du poulet Vallée d’Auge, il privilégie aussi le circuit court puisque tous les ingrédients proviennent de la Vallée d’Auge, petite enclave normande située entre Livarot, Pont l’Evêque et la côte normande.



"Le poulet, fermier vient de la ferme Peltier qui nous livre régulièrement et qui est à cinq kilomètres", précise le chef en nous montrant les superbes suprêmes de poulet qu’il va utiliser pour sa recette.

Vincent Dumoulin aux fourneaux pour la recette du poulet Vallée d'Auge Crédit : Frédéric Veille

Pour les autres produits, la crème fraiche, le beurre, le cidre, le calva, les pommes, là aussi il utilise les produits locaux auprès des producteurs de la vallée. "On se sert de ce qui est là, de ce qui est à porté de la main pour un plat qui est typiquement normand et qui sent bon le terroir".



Quand la saison le permet, c’est avec des girolles, des chanterelles ou encore des cèpes qu’il réalise sa recette. "Mais pour maintenir un prix abordable et pour en avoir toute l’année, on prend du champignon de Paris", ajoute-t-il.



Une fois dans l’assiette, le poulet Vallée d’Auge exprime toutes les saveurs de la Normandie au travers de la crème fraiche crue, des pommes, du cidre et du calvados qui donne au plat ce goût unique.



"Cette recette c’est un incontournable de la région. Les gens viennent de loin, du monde entier même pour déguster ce plat ", conclut le chef pour qui c’est une évidence de cuisiner ce plat dans ce coin de Normandie qui sent bon le terroir.

