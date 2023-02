La recette du poulet Vallée d’Auge de Vincent Dumoulin

Pendant ce temps-là, on plonge les morceaux de pommes épluchées dans de l’eau bouillante à laquelle on ajoute le jus de citron. Faire cuire pendant 10 à 12 minutes.

Dans une grande poêle, mettre du beurre et de l’huile et y ajouter les champignons émincés. Faire réduire. Pendant ce temps mettre la crème fraiche dans une casserole et y ajouter du fond de veau pour stabiliser la sauce et lui donner de l’onctuosité.