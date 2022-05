Cyril Lignac dévoile ses astuces pour un tiramisu aux fraises léger et gourmand

Pour ce 12 mai, Cyril Lignac donne les bases et les astuces pour cuisiner un tiramisu aux fraises. "Au risque de faire hurler les Italiens, parce que le tiramisu c'est au café", démarre Cyril Lignac. "Bien entendu on peut faire les biscuits à la cuillère soi-même ou sinon on les achète", poursuit-il.

Démarrez par un jus de fraises en faisant cuire les fruits au bain-marie avec du sucre. On met du papier film dessus, que vous percez un peu, et par extraction naturelle, le jus des fraises va sortir. Trempez les biscuits dans le jus de fraises.

Pour faire la crème du tiramisu, il y a deux manières. La première, soit on fait 3 jaunes d'œufs battus avec 100g de sucre, "ça va nous donner un ruban dans lequel on ajoute 150g de mascarpone", décrit Cyril Lignac. Mélangez le tout pour avoir une pâte consistante. Allégez avec 350g de crème montée, "c'est comme une chantilly, mais pas sucrée", précise le chef. La deuxième recette, vous pouvez le faire avec 3 blancs d'œufs montés en neige, 50g de sucre, 3 jaunes d'œufs et du mascarpone. "Je préfère toujours la première recette", reconnaît Cyril Lignac.

Dans un plat, mettez au fond un petit peu de crème, les biscuits trempés dans du jus de crème, puis on remet de la crème et on truffe le tiramisu avec des fraises fraîches, idéalement des fraises des bois ou des Gariguettes ou la Charlotte. Remettez une couche de biscuits et de crème. Quand on arrive au bout du tiramisu, on met des zestes de citron et on le met au frais pendant 2-3 heures.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.

