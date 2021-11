Les secrets de Cyril Lignac pour un tiramisu à la crème de marrons pas trop sucré

Hortense, qui vit à Strasbourg, aimerait faire un tiramisu à la crème de marrons et aimerait savoir "comment éviter que cela soit trop sucré et que l'on sente bien le goût du marron."

"Je n'aurais pas pensé à faire un tiramisu à la crème de marrons. J'aurai plutôt pensé à faire un Mont Blanc ou une Pavlova (...) Alors je me suis amusé et ça marche super bien", raconte Cyril Lignac.

On prend les biscuits à la cuillère traditionnels que l'on trempe dans le café et qu'on met de côté. On prend ensuite 70 grammes de marrons avec 3 jaunes d'œufs et 360 grammes de mascarpone. Mélangez bien puis allégez cette préparation avec des blancs montés en neige. "On va quand même ajouter un petit peu de sucre, 50 grammes, car on a besoin de meringuer les blancs", décrit le chef. On a alors une crème très onctueuse, soyeuse et délicate.

"Si on veut désucrer, on prend du cassis en purée, et là on montre notre tiramisu avec les biscuits au café, le cassis et la crème de marrons", précise Cyril Lignac. On monte des strates et on aura à la dégustation "le côté très vif du cassis" et "la douceur de la crème de marrons", ajoute-t-il. Si vous ne voulez pas mettre de cassis, vous pouvez mettre de la clémentine qui se marie très bien avec le marron.

