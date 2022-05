Cyril Lignac dévoile ses astuces pour réaliser un fraisier facile et léger

Pour ce 6 mai, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour réaliser des entremets.

"C'est la saison des fraises, alors qui dit entremet, dit fraisier", explique le chef en souriant. "Le fraisier on peut le faire à la maison, ce n'est pas très compliqué. La base, c'est d'avoir un bon biscuit. On va faire une génoise qui est la base de la pâtisserie pour faire un bon fraisier", poursuit Cyril Lignac.

Pour la génoise, mettez au bain-marie 4 œufs. Battez les jaunes avec 100g de sucre pour l'amener au ruban, c'est-à-dire pour que les œufs montent. Quand ils sont bien montés, ajoutez 80g de farine, 30g de beurre. Étalez dans une plaque à biscuit et faites cuire 8 minutes à 200 degrés. Mettez ensuite le biscuit sur une grille.

On fait ensuite une crème pâtissière à laquelle on va ajouter beaucoup de vanille. Une fois qu'elle sera tiède, montez une crème chantilly non sucrée que l'on mélange à notre crème pour faire une crème diplomate.

Ensuite, prenez un cercle, mettez rhodoïd, un petit plastique, autour. En bas, on met de la génoise, on tapote sur le biscuit pour l'humidifier avec un sirop avec de l'eau et du jus de fraise. Mettez plein de fraises dedans, tapissez bien les fruits sur le côté et ajoutez la crème, puis des fraises et de la crème. On enlève le cercle et le rhodoïd et ajoutez de la pâte d'amande dessus pour avoir un beau et bon fraisier maison. "Même si le fraisier n'est pas parfait, qu'il est de guingois, c'est bien parce qu'il va être frais", conclut Cyril Lignac.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.