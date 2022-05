Cuisine : la recette originale d'une salade de fraises à la mozzarella

Pour préparer les fraises en cette saison et les déguster avec une recette originale, Liguori Lecomte de cuisine AZ, explique comment cuisiner une salade de fraises à la mozzarella.

Pour cette recette, il vous faudra 20 fraises gariguette, 1 mozzarella, 2 branches de basilic, 2 cuillère à soupe huile d'olive, 2 cuillères à soupe vinaigre balsamique et 100 grammes pousses de roquette.

Taillez vos fraises en 2 et coupez la mozzarella. Dans une assiette, disposez quelques feuilles de roquettes, et déposez vos fraises et la mozzarella. Versez ensuite un filet d'huile d'olive, puis un filet de vinaigre balsamique, le but n'est pas de les mélanger mais de déguster parfois une fraise avec la rondeur de l'huile, et parfois avec le pep's du balsamique. Ajoutez quelques feuilles de basilic.

En entrée ou pour accompagner le moment du fromage, c'est la salade idéale pour le printemps et le début de l'été.

