"Top Chef" : la recette de Joseph Viola d'un entremet aux courgettes et thon mariné

Cet été, RTL reçoit chaque semaine un chef qui dévoilera ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Ce lundi 26 juillet direction Lyon avec le chef Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de France, membre de l'association des Bouchons Lyonnais et chef de trois restaurants.

On démarre ce matin avec la courgette. "Cela me rappelle lors de mon passage à Naples, j'avais mangé chez un ami. Il avait fait des pâtes à base de courgettes, elles étaient poêlées à l'huile d'olive et je les avais trouvées formidables", explique le chef Joseph Viola. cela lui a donné ensuite l'idée d'une recette d'entremet de courgettes au thon frais mariné, avec de l'huile de sésame, du citron, de la coriandre, de la mayonnaise et de l'huile d'olive.

Couper vos courgettes en lamelles "pas trop épaisses". Faites-les colorer à la poêle avec de l'huile d'olive et assaisonnez avec du sel et du poivre. Ensuite, dans un moule à tarte, placez les courgettes au fond du plat et sur le côté. Le thon a été mariné la veille dans le jus de citron, la coriandre et l'huile de sésame. On réalise dans le plat des couches successives de courgettes et de thon, ajoutez un peu de mayonnaise. "C'est une sorte de mille-feuille", décrit le chef qui vous recommande ensuite de laisser le plat 6 heures au frigo avant de démouler le plat et de vous régaler. "C'est un plat de partage. C'est une entrée fraîche pour le dimanche midi", conclut-il.