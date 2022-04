Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser une salade de fraises légère

Les fraises sont de retour à la fin de ce mois d'avril. Mais difficile de varier les plaisirs et ne pas les consommer uniquement avec du sucre ou de la crème. Alors, Cyril Lignac décide de vous donner ses astuces pour les préparer sous différentes formes afin d'obtenir une salade de fraises bien fraîche.

"Nous allons faire un jus de fraises, mais sans les mixer", annonce le chef. Pour cela, il faut mettre dans un saladier 200 g de fraises équeutées, qui sont un peu gâtées, et y ajouter une cuillère à soupe de miel, un sachet de thé noir et 25 cl d'eau. "On met au bain-marie et la chaleur du bain-marie va faire une extraction de fraise", précise Cyril Lignac.

Une fois ce jus préparé, découpez des fraises à incorporer dans la moitié du jus. L'autre moitié, "on la met dans le réfrigérateur pour faire un granité qu'il faudra ensuite gratter avec une fourchette", conclut le chef. Vous aurez ainsi une jolie salade de fraises, parfaite pour l'été.

