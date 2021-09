Cuisine : raclette, tartiflette, cookies... 7 recettes réconfortantes de Cyril Lignac

Alors que le mois d'octobre, ses citrouilles et ses feuilles qui tombent se rapprochent, les températures commencent d'ore et déjà à baisser en Hexagone. Ce week-end du 18 septembre sera même pluvieux sur une partie du pays, après une semaine qui aura eu un avant-goût de novembre pour certains et certaines.

Face à cette météo qui nous fait (rapidement) oublier le peu de soleil qu'on a pu voir pendant l'été 2021 (sauf si vous étiez ailleurs qu'en France ou sur la Côte d'Azur), plusieurs solutions. Et celle que nous retenons, se trouve entre le fromage fondu, la pâtisserie et les coquillettes. Du bon, du fondant, du sucré et de l'étonnant pour vous régaler avec des 7 recettes de Cyril Lignac. Pas besoin d'avoir fait Top Chef, ni de connaître la différence entre un œuf parfait et un œuf mollet, pour cuisiner ces 7 pépites propices pour remonter le moral.

Et qui dit temps gris, dit raclette (en tout cas, nous on le dit). Fromage, pommes de terre, charcuterie (ou légumes), il n'en faut pas plus pour un moment qui frôle le divin. Si vous préférez le sucré, découvrez les recettes de pâtisseries originales pour brunch et de cookies moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur.

1. Une raclette conviviale

Selon le chef Cyril Lignac, on peut varier les plaisirs : il y a des fromages fumés, poivrés, et toutes les charcuteries jambon blanc, de parme, jambon de coche, de la viande de grison peuvent se marier avec la raclette. Pour couper le côté un peu gras de la raclette, on peut ajouter des cornichons ou des pickles (petits oignons à faire cuire) que l'on place au milieu de la table. Et enfin une belle salade verte avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique blanc.

Ensuite, il faut cuire les pommes de terre. Et son secret : couper la raclette avec le Mont d'Or. On enlève le creux, on met une goutte de vin blanc à l'intérieur, puis on met au four à 200 degrés pendant 25 minutes. Et cela donne deux variations de fromage.

2. Des viennoiseries originales pour un brunch

Découvrez la recette des pains aux raisins revisités de Cyril Lignac Crédit : Tabitha Turner / Unsplash

Cyril Lignac recommande d'acheter de la pâte feuilletée toute prête. Prenez ensuite, 100g de beurre demi-sel, 90g de sucre de canne et on met de la cannelle ou de la vanille. Mettez les deux pâtes feuilletées l'une sur l'autre et tartinez-les avec ce beurre-sucre-cannelle ou vanille. Disposez par-dessus des pistaches ou des pépites de chocolat.

"On roule tout simplement comme un petit boudin", précise Cyril Lignac et on taille des tranches pour des faire des mini pains aux raisins roulés. Dans un moule à manqué, mettez du beurre ou de la farine et rangez les petits roulés. Faites cuire à 190 degrés. "Soit on peut mettre un peu de miel dessus ou du beurre pour dorer la pâte", ajoute Cyril Lignac. Vous aurez après la cuisson "un beau gâteau roulé feuilleté et croustillant".

3. Une tartiflette croustillante

"On va préchauffer le four à 185 degrés. Ensuite, on va prendre des champignons de Paris", commence le chef Cyril Lignac. Coupez les champignons et faites-les chauffer dans une poêle avec des oignons, avec un peu d'ail et un peu de persil. Arrosez le tout avec un peu de vin jaune, "pour déjà avoir le début d'une sauce".



Prenez de la pâte phyllo ou de la feuille de brick. Passez du beurre dessus, "plus on y met du beurre plus c'est croustillant" et disposez-la dans un moule à tarte. Mettez les champignons. Faites cuire quelques pommes de terre que vous ajoutez dans la feuille de brick avec des morceaux de reblochon. Refermez la feuille de brick et enfournez-la à 185 degrés. Quand on va découper on va avoir ce mélange à l'intérieur et le croustillant de la pâte.

4. Une tarte tatin salée-sucrée surprenante

Cyril Lignac dévoile sa recette de la tarte tatin aux tomates Crédit : Capture d'écran YouTube

On fait une pâte sucrée avec du beurre pommade, du sucre glace, de la poudre d'amande et un œuf. On mélange le tout et on ajoute de la farine et on laisse reposer.



Ensuite on prépare des tomates, on les épluche et on enlève l'intérieur. On les met sur une plaque et on les cuit au four à 70 degrés pour qu'elles deviennent des pétales de tomates un peu sucrés. On prend ensuite des escargots que l'on fait chauffer, on les vide avec le beurre à l'ail. Hacher le tout et faite revenir avec des petits oignons.



Dans le moule à l'envers, déposer les tomates, la petite farce aux escargots à l'ail. Déposez la pâte à tarte et faites cuire pendant 25 minutes au four. Démoulez et ajoutez un filet d'huile d'olive.

5. Des courgettes farcies à la ricotta

Soit on prend des courgettes rondes que l'on vide complètement. On les cuit 1 à 2 minutes dans l'eau bouillante salée, puis on les met ensuite dans l'eau glacée. Pour les courgettes traditionnelles, on les épépine, on les laisse crues car elles vont cuire avec la farce dans le four.



On préchauffe le four à 200 degrés. On fait revenir un oignon, de l'ail, de la viande hachée (moitié veau, moitié bœuf), de la sauce tomate, du basilic et on laisse mijoter. Ensuite on le met au cœur de notre courgette avec un peu de chapelure et du beurre demi-sel, puis on enfourne.



On prend ensuite de la ricotta fraîche qu'on met dans un bol avec du sel, de l'huile d'olive, du piment d'Espelette et des zestes de citron jaune. Et, lorsque les courgettes sortent du four, on y dépose un peu de cette ricotta et cela donne un mélange harmonieux.

6. Des cookies croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur

Découvrez la recette inratable des cookies de Cyril Lignac Crédit : Joyful / Unsplash

Pour les cookies au chocolat, on a besoin de 120g de sucre cassonade et 120g de sucre semoule que l'on mélange. On ajoute 300g de farine et 6g de levure en sachet. Si on veut baisser un peu le sucre, on peut mettre 100g de sucre cassonade et 100g de sucre semoule, "chacun adapte sa recette", précise Cyril Lignac.



Ensuite, on ajoute 175g de beurre que l'on met pommade, on le laisse donc en dehors du frigo pendant une heure. On bat un œuf que l'on ajoute au beurre. On mélange par-dessus le sucre, la farine pour avoir une pâte. À ça on hache, le chocolat au lait. Cyril Lignac met 190g de chocolat au lait et 190g de chocolat noir. On peut aussi hacher des cacahuètes, des pistaches et des noisettes.



On roule la pâte comme un petit boudin et on la met au frigo pour la laisser refroidir. On coupe des tranches d'environ 2,5cm et on les cuit à 170 degrés pendant 10 minutes. Ce qui est important, c'est que les cookies soient croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. S'il vous reste de la pâte, vous pouvez la congeler.

7. Un risotto de coquillettes au jambon tout doux

L'avantage de cette recette c'est qu'elle est simple à partager : le ou les parents peuvent s'occuper de préparer l'oignon, de couper le jambon, de couper la ciboulette. Ensuite, on prépare un petit bouillon, puis on met les oignons dans la casserole avec de l'huile d'olive, on remue doucement et dès que les oignons sont translucides, on y ajoute les coquillettes. On fait un peu éclater la pâte, comme un risotto.



Ensuite, on mouille avec du bouillon, et on laisse cuire. On répète plusieurs fois cette opération. Une fois que c'est cuit, on ajoute une cuillère de crème, du fromage rappé, le jambon. Il n'y a pas de risque de projection d'huile, donc l'enfant peut le faire.



Ensuite on sort la casserole du feu et on remue délicatement pour faire fondre le fromage, la crème et le jambon et ensuite il n'y a plus qu'à mettre dans les assiettes, avec dessus un petit peu de ciboulette, persil ou roquette, ce qui permet de faire découvrir les herbes aux enfants. On peut également y incorporer des légumes pour habituer les enfants au vert. Des tomates, des brocolis ou des petites pointes d'asperges en fonction de la saison.