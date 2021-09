Ils sont appréciés, car ils sont souvent pratiques. Pains de mie, pains pour burgers, bagels et autres hot dogs industriels fleurissent les rayons de nos supermarchés. Alternatives à la traditionnelle baguette de la boulangerie, ces pains pré-emballés sont consommés par un Français sur deux. Mais la qualité nutritionnelle et sanitaire est-elle au rendez-vous ?

"La consommation de ces pains est en hausse depuis plusieurs années, et le confinement n'a pas freiné cette pratique", explique Patricia Chairopoulos, journaliste à 60 Millions de Consommateurs. L'impression de cuisiner soi-même, de faire mieux que les plats préparés... Mais est-ce pour autant la bonne solution ? "Le gros point noir, c'est le sel, continue la spécialiste. Tous les pains industriels sont trop salés ; on est à plus d'un gramme par 100 grammes alors les recommandations veulent qu'on ne dépasse pas 5 grammes par jour".

A l'inverse des baguettes traditionnels, ces pains industriels comme le pain de mie contiennent également moins de fibres. Alors, quels pains industriels choisir ? "Tout dépend de nos exigences et du prix qu'on souhaite mettre. Le bio s'en sort de mieux en mieux, et pour les grandes marques, c'est Jacquet qui reste en tête de liste", insiste Patricia Chairopoulos.

Bien entendu, les mêmes enseignements sont à tirer pour les pains à burgers, bagels, pains au lait industriels, et même biscottes, "qui restent en réalité des pains de mie déshydratés, insiste la spécialiste. La solution, c'est d'acheter son pain frais en boulangerie en s'assurant auprès du boulanger du contenu, ou de le faire soi-même en choisissant ce qu'on met dedans, la quantité et la farine".

Au sommaire de l'émission

Les pains industriels

Invitée : Patricia Chairopoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs.



Les fleurs séchées

Invité : Pierre Nessman, paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica pratique, rédacteur en chef de l’émission Mission : Végétal diffusée sur M6.



Le Gibier

Invité : Liguori Lecomte, chef du site CuisineAz.com