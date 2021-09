Cuisine : la recette inratable des pâtes fraîches maison de Cyril Lignac

Côme vit à Paris et aimerait le secret pour "cuisiner des pâtes fraîches maison".

Pour faire des pâtes fraîches, on a besoin de 250g de farine, 6 jaunes d'œufs et du sel. "Il y a deux écoles : soit on les fait aux jaunes d'œufs, soit aux œufs entiers. Moi je les fais aux jaunes d'œufs, car ça nous donne une pâte un peu plus serrée", précise Cyril Lignac. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive, une petite cuillère à soupe de vinaigre et là on pétrit, on mélange et on forme une boule. Laissez-la reposer deux heures.

Vous la passez au laminoir ou à la manivelle et on étale la pâte, soit on la passe au rouleau. On la roule comme une feuille de papier et coupez pour faire des tagliatelles. "Ces pâtes fraîches se cuisent 1 minute, 2 minutes maximum", ajoute le chef.

Pour la sauce tomate, faites cuire des petites tomates dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive, avec du basilic. Plongez alors les pâtes dans un grand volume d'eau salée et une fois qu'elles sont cuites, mettez-les dans la poêle avec la sauce tomate et une louche d'eau de cuisson. Faites sauter avec un peu d'huile d'olive. Mettez vos pâtes dans une assiette avec de la stracciatella qui va fondre et apporter un côté crémeux à la recette.