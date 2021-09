La métaphore était toute trouvée. "Les grandes émissions... C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ! Ça s'améliore d'année en année et les émissions évoluent énormément. C'est le cas pour L'Amour est dans le pré, Mariés au premier regard et Top Chef", expliquait Thomas Valentin, vice-président du directoire chargé des programmes et des contenus du Groupe M6. Pour la prochaine saison du célèbre concours culinaire, M6 a choisi un nouveau visage pour guider les candidats dans ses fameuses brigades. Après 7 saisons dans le jury, le chef Michel Sarran a été remplacé, non sans une pointe d'amertume.



Top Chef a fêté sa dixième saison et un jury ça évolue. Il y a déjà eu neuf jurés différents qui ont incarné Top Chef. On se souvient de Christian Constant, etc. Michel Sarran était avec nous pendant 7 ans et on a pensé que c'était important d'avancer et de proposer une nouvelle manière de juger ces jeunes gens si talentueux".

C'est le Breton installé dans le sud de la France, Glenn Viel, élu “Chef de l’année 2020”, qui rejoindra Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet dans le jury de Top Chef. Visiblement, le courant est bien passé la saison passée entre le chef invité, les candidats et la production. "Avec Glenn Viel on a quelqu’un d'extraordinaire, c'est le plus jeune trois étoiles de France, argumente Thomas Valentin. Et c'est quelqu’un qui, en plus de ces nombreuses distinctions notamment pour la gastronomie durable, aime l'excellence et l'exigence".

Glenn Viel n'est pas tombé d'un coup dans le fauteuil de membre du jury. Il a déjà été invité par l'émission comme "guest" afin de soumettre, le temps d'un épisode, les candidats à quelques épreuves de son cru. "Le programme n'est pas seulement stable. Il s'améliore d'année en année. C'est une institution. C'est rare qu'un programme de télévision devienne un label, dépasse le cadre de la télévision. C'est presque mieux qu'une étoile de gagner Top Chef. Ça vous donne une carrière extraordinaire", concluait Thomas Valentin invité de Laissez-Vous Tenter sur RTL.