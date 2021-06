Cuisine : 4 recettes originales de légumes farcis de Cyril Lignac pour se régaler

L'été arrive officiellement lundi 21 juin prochain, ce qui ne nous empêche de profiter d'ores et déjà des saveurs de l'été. Pour ce week-end du 19 juin, en plus de cuisiner et tester des spécialités hongroises devant le match des Bleus à la Hongrie 15h, que diriez-vous de découvrir d'autres recettes de légumes farcis ?

Les légumes farcis sont généralement associés à l'été. Des recettes simples et savoureuses, qui ne demande pas trop de temps de préparation et constituent un repas complet. Pour changer des tomates farcies, dont certains et certaines peuvent avoir de mauvais souvenir de la cantine, découvrez 4 recettes originales du chef Cyril Lignac.

Courgettes, aubergines et champignons sont les stars de ces plats, que vous pouvez servir en toutes occasions. L'un des secrets de Cyril Lignac pour ces recettes n'est autre que le beurre demi-sel et le piment d'Espelette et une bonne cuisson pour éviter que les légumes dégorgent et perdent leurs saveurs.

1. Des champignons farcis au fromage de chèvre

Cette recette est parfaite en entrée. Il faut démarrer par retirer la queue des champignons, puis il faut nettoyer les légumes sous l'eau froide. On prend quelques champignons en plus qu'on fait revenir tout doucement avec de l'huile d'olive, une noisette de beurre et de l'échalote.

Ensuite on ajoute les champignons et on les fait bien mijoter pour les hacher. Par-dessus, on met des herbes comme de la ciboulette ou du thym. À côté on prépare la farce avec du fromage de chèvre, de l'huile de noisette, un peu de piment d'Espelette. Une fois que les champignons sont froids, on les mélange au fromage de chèvre. On récupère les têtes de champignons, on les farcit avec ce mélange.

On ajoute de la chapelure et on cuit à 180 degrés pendant 15 minutes et on sert ce plat avec une salade de mâche assaisonnée avec du vinaigre de Xérès et de l'huile de noisette.

2. Courgettes farcies avec une sauce à la ricotta

Soit on prend des courgettes rondes que l'on vide complètement. On les cuit 1 à 2 minutes dans l'eau bouillante salée, puis on les met ensuite dans l'eau glacée. Pour les courgettes traditionnelles, on les épépine, on les laisse crues car elles vont cuire avec la farce dans le four.

On préchauffe le four à 200 degrés. On fait revenir un oignon, de l'ail, de la viande hachée (moitié veau, moitié bœuf), de la sauce tomate, du basilic et on laisse mijoter. Ensuite on le met au cœur de notre courgette avec un peu de chapelure et du beurre demi-sel, puis on enfourne. On prend ensuite de la ricotta fraîche qu'on met dans un bol avec du sel, de l'huile d'olive, du piment d'Espelette et des zestes de citron jaune. Et, lorsque les courgettes sortent du four, on y dépose un peu de cette ricotta et cela donne un mélange harmonieux.

3. Des aubergines farcies onctueuses

Pour des aubergines farcies, il faut couper les aubergines en deux et on creuse pour enlever la chair. On fait chauffer une poêle et on met de l'huile d'olive, du sel et du curry sur les aubergines que l'on fait revenir un peu pour les marquer.



La chair d'aubergines, on la garde. Dans une cocotte, on met un oignon coupé finement, de l'huile d'olive, l'aubergine et des poivrons, du basilic, de l'ail, de la viande hachée (moitié bœuf et moitié veau), de la sauce tomate. On laisse bien mijoter. On farcit les aubergines avec la préparation.



On préchauffe le four à 200 degrés, on dépose à l'intérieur des aubergines un peu de beurre et de chapelure et on fait cuire. Pendant que ça cuit, on prend un peu de yaourt grec, de la coriandre fraîche, des noisettes écrasées que l'on passe à la poêle avant et du curry pour accompagner les aubergines farcies.

4. Des tomates farcies qui changent de la recette classique

Dans une cocotte, mettez de l'huile d'olive, un oignon haché. On le laisse cuire sans coloration avec du thym, du laurier, ou du basilic et de l'ail. Ensuite on ajoute 750g de viande hachée : moitié de bœuf et moitié de veau. Pendant que ça mijote, on coupe le chapeau des tomates et on vide la pulpe de la tomate directement dans la cocotte. On ajoute 200g de sauce tomate, un petit peu de persil haché et on laisse mijoter tout doucement pendant 40 minutes.



Puis, on récupère la farce que l'on verse dans les tomates. Au fond du plat, soit on met des pommes de terre coupées finement, soit on met un peu de boulgour ou de quinoa. On fait chauffer le four à 200 degrés. Cyril Lignac met toujours un peu de chapelure pour que ça croque, deux noisettes de beurre demi-sel et on laisse cuire 15 à 20 minutes et "le tour est joué".