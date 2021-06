Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser des nuggets vegan avec du soja

Bertrand vit à Montpellier et a voulu faire des nuggets vegan avec de la protéine de soja. Il aimerait "une recette qui tient la route".

"Ce n'est pas facile", précise d'emblée Cyril Lignac. Il faut mixer des protéines de soja avec une sauce tamarin et la sauce anglaise Worcestershire pour avoir une bonne base. On laisse reposer tranquillement et pendant ce temps on mélange 5cl de sauce soja, deux cuillères à café de Maïzena, une échalote et un bouillon de légumes dans un petit bol.

Ensuite, on émiette des crackers de riz. On prend ces petits médaillons que l'on trempe dans la sauce soja puis dans la chapelure. On les met à frire dans de l'huile de pépins de raisin et pour éviter que cela brûle, il faut mettre les crackers de riz au dernier moment dessus. "C'est quand même assez sport", conclut le chef Cyril Lignac.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.