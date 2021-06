Les conseils de Cyril Lignac pour un glaçage miroir brillant pour vos gâteaux

Norbert, qui habite dans le Nord, désire "faire un glaçage miroir neutre" pour ses entremets aux fruits rouges avec un insert pistache et "réaliser quelques décorations dessus".

"Le glaçage miroir c'est le secret de la pâtisserie", révèle Cyril Lignac. Pour commencer, on prend six feuilles de gélatine qu'on trempe dans un grand volume d'eau froide pendant 20 minutes. Dans une casserole, mettez 400g d'eau, 100g de sucre et 100g de glucose. Dès que ça bout, vous le débarrassez dans un plat. Ajoutez la gélatine, 100g de chocolat blanc et 50g de lait concentré.

Mixez le tout à l'aide d'un mixeur. Vous pouvez ajouter des colorants "avec parcimonie". "Le mieux c'est de l'utiliser tout de suite sur les gâteaux", ajoute Cyril Lignac : quand les gâteaux sont bien pris au congélateur et quand le glaçage est à 37-40 degrés, on verse le glaçage dessus, le choc de température va donner au glaçage cet aspect très brillant. "Bien entendu, vous pouvez garder votre glaçage au frais et le réchauffer le lendemain", conclut le chef Cyril Lignac.

