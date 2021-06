Les conseils de Cyril Lignac pour obtenir une belle crème diplomate

publié le 14/06/2021 à 11:53

Christine, qui vit à Biarritz, aimerait dégoter une recette à la fois simple et bonne pour réaliser une crème diplomate. Elle voudrait également savoir comment utiliser correctement la gélatine, car elle admet ne jamais y parvenir.

Pour obtenir une belle crème diplomate, il faut tout d'abord réaliser une crème pâtissière. Mélangez ainsi 45 centilitres de lait avec une gousse de vanille, 4 jeunes d'œufs, 90 grammes de sucre et 45 grammes de maïzena. Faites-la bien cuire, quelques minutes à ébullition.

Hors du feu, ajoutez ensuite 3 feuilles de gélatine, mélangez et refroidissez à 30°. Parallèlement, et sans oublier de mélanger régulièrement, faites monter 45 centilitres de crème afin de garder une texture souple et légère. Puis, versez la crème montée dans la crème pâtissière.

La gélatine en feuilles doit s’hydrater dans de l’eau bien froide pendant au moins 20 minutes avant son utilisation. Une fois bien hydratée, il faut l'essorer, puis l'incorporer dans une préparation chaude afin de la faire fondre. À noter : il faut compter une douzaine d’heures pour obtenir la gélification optimale.

