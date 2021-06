Les conseils de Cyril Lignac pour une salade de fruits pleine de fraîcheur

Crédit : LEONELLO CALVETTI / SCIENCE PHOTO / LCL / Science Photo Library via AFP

Avec les beaux jours et les fortes températures, Gérard cherche à apporter plus de fraîcheur dans ses assiettes, notamment en préparant de bonnes salades de fruits.

Cela tombe bien. Nous sommes en pleine saison des cerises, les fraises sont superbes, les abricots démarrent, les pêches sont sur tous les étaux. On retrouve également de nombreuses herbes fraîches, notamment la verveine, la mélisse et la menthe.

Autre ingrédient que nous n'avons pas l'habitude de préparer : les amandes fraîches, enrobées d'une coque verte, que l'on épluche avant d'enlever l'intérieur.

Pour certains plats, l'important est la sauce, pour la salade de fruits, c'est le jus. Vous pouvez presser un petit pamplemousse corse, que vous mélangez à quelques feuilles de menthe, ou une autre herbe fraîche, passées au mortier. Pour apporter un petit côté acidulé, le fruit de la passion est idéal.

Une fois que tout est prêt, il vous suffit de déposer les fruits joliment coupés dans un plat avant de les assaisonner. D'abord avec le jus de pamplemousse et de fruit de la passion, puis avec quelques zestes d'un beau citron jaune. Il ne reste plus qu'à ajouter les amandes fraîches et à déguster.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.