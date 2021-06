Après l'Allemagne le 15 juin dernier, les Bleus de Didier Deschamps affrontent ce 19 juin à 15h l'équipe hongroise à Budapest. Les Hongrois n'ont pas encore perdu en 2021, avec deux victoires en matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 face aux modestes sélections de Saint-Marin (3-0) et d'Andorre (4-1) et un match nul contre la Pologne (3-3).

Ce match est l'occasion d'accompagner les Bleus avec une pause sucrée ou salée qui vous fera découvrir les saveurs hongroises et changer votre "plateau foot" composé généralement de chips, pizza et burgers. Attention ne vous méprenez pas, ce sont de très bonnes idées de repas devant un match, mais pourquoi ne pas changer un peu les habitudes et profiter de l'Euro 2021 pour découvrir d'autres cultures culinaires ?

Impossible de ne pas parler du gulyás (ou goulasch), une soupe au paprika à la viande et aux légumes, très appréciées en Europe centrale. Certes, ce plat qui réchauffe les corps pourrait ne pas passer en plein mois de juin, mais si vous êtes tentés, la recette prend 1h30 de préparation selon le site de Marie Claire. Elle se déguste en entrée.

Hortobágyi palacsinta et Pogácsa

Les Hortobágyi palacsinta sont des crêpes fourrées à la viande de bœuf et agrémentées d'une sauce au paprika. Pour les cuisiner, il vous faudra réaliser une pâte à crêpes dont Cyril Lignac a révélé ses astuces de chef puis préparer de la viande avec du concentré de tomates, entre autres, comme le précise le site Cuisine AZ.

Si vous avez une petite faim, les Pogácsa, sortes de scones au fromage, seront parfaits pour le match. Ils se dégustent traditionnellement au petit déjeuner, mais ici ils seront pour votre apéritif ou votre pause salée. Pour les réaliser, il vous faudra entre autres de la farine, de la levure et du fromage râpé. La suite de la recette est à découvrir sur le Blog de Cata.

Des Gundel palacsinta et des Kürtöskalács en dessert

Toujours sur le thème des crêpes, vous pouvez déguster en dessert des gundel palacsinta. Ce sont des crêpes aromatisées au rhum et aux écorces d'orange recouvertes d'une crème au chocolat et de noix. En plus de votre pâte à crêpes, il vous faudra ensuite réaliser la sauce au chocolat, comme le préconise le site de Peko Peko.

Les Kürtöskalács sont un dessert de Noël en Hongrie Crédit : Basile Bedelek / Usplash

Enfin les kürtöskalács sont un dessert traditionnel de Hongrie (également en République tchèque, où ils sont appelés trdelnik). Ce sont des pâtes semi-briochées de forme cylindrique et qui ont le vent en poupe sur les réseaux sociaux avec pour nom "Chimney cake" (car sa forme ressemble à une cheminée). Mercotte de l'émission Le Meilleur Pâtissier dévoile sa recette sur son blog et précise qu'elle peut se réaliser même si vous n'avez pas de barbecue.