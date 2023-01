Salaire, logement, transport... Ce qui change au 1er janvier 2023

La nouvelle année s'accompagne souvent d'une coupe de champagne, de bonnes résolutions, mais aussi de nombreux changements. Outre les transformations toutes personnelles comme s'arrêter de fumer, reprendre le sport ou se mettre (enfin) à l'apprentissage d'une nouvelle langue, il y a des évolutions bien plus certaines.

Qu'ils concernent vos revenus, les aides financières de l'état, l'augmentation des prix de certains biens ou de nouvelles restrictions, RTL fait le point sur tout ce qui va changer dans votre quotidien à partir du 1er janvier 2023. Il y a les changements traditionnels comme la hausse du SMIC qui continue de suivre le cours de l'inflation, les mauvaises nouvelles comme la hausse des prix de nos péages ou du pass Navigo pour les Franciliens ou encore la disparition de petits objets cultes du quotidien comme les fameux timbres rouges.

Revenus

HAUSSE DU SMIC - Première bonne nouvelle, le SMIC va être revu à la hausse. Après une revalorisation des salaires minimum de 0.9% en janvier 2022, puis de 2.65% en mai 2022 et 2.01% en août 2022, à partir de 2023, le SMIC augmentera de 1,81%. Le salaire net à 35 heures par semaine devrait donc être porté à 1.353 euros - 1.709 euros brut mensuels et 11,27 euros brut de l'heure.



Voiture

INDEMNITÉ CARBURANT - Une aide de 100 euros sera versée aux 10 millions de travailleurs modestes qui ont absolument besoin de leur véhicule pour se rendre au travail, soit la moitié des ménages français. Pour toucher cette indemnité carburant, il faut un revenu fiscal de référence inférieur à 14.700 euros par an et par personne déclarée au foyer.

AUGMENTATION DU PRIX DES PÉAGES - Les automobilistes paieront plus cher. Les tarifs des péages des autoroutes vont augmenter de 4,75% en moyenne le 1er février 2023, mais les hausses peuvent varier entre 4,5% et 5,07% en fonction des axes.

AIDE AU COVOITURAGE - Dans le cadre de son plan national "covoiturage du quotidien", le gouvernement prévoit une aide 100 € pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage. Le versement de l'aide sera opéré directement par les plateformes et il sera progressif, avec un premier virement de 25 euros minimum dès le premier trajet partagé.

HAUSSE DU BONUS ÉCOLOGIQUE - Afin de rendre la voiture électrique plus accessible à tous, le gouvernement va augmenter le bonus écologique de 6.000 à 7.000 euros pour la moitié des ménages les plus modestes souhaitant acheter un véhicule plus respectueux de l'environnement. Ce bonus concerne les véhicules vendus moins de 47.000 euros, soit des électriques compactes ou des SUV.

Transports en commun

LE PRIX DU PASS NAVIGO AUGMENTE - Les usagers du métro parisien devront payer plus cher. L'abonnement aux transports en commun francilien Navigo coutera 84,10 euros par mois à partir de janvier 2023. Une augmentation de 12%, malgré le déblocage par l’État d'une aide exceptionnelle, qui a permis de réduire celle initialement prévue à 20%.



AUGMENTATION DE 5% DES BILLETS DE TRAIN - La SNCF a présenté son bouclier tarifaire pour les TGV. La bonne nouvelle pour les voyageurs est que la hausse des prix sera limitée à 5% en moyenne. Une hausse qui s'appliquera aux tarifs professionnels, ainsi que sur les billets de première classe et les billets loisirs en seconde classe.



Logement

LINKY - À partir de janvier 2023, les Français qui refusent l'installation d'un compteur d'électricité communicant Linky seront facturés de 5 euros supplémentaires par mois. Face aux refus catégorique, la Commission de régulation de l'énergie a décidé de leur facturer les surcoûts engendrés par le passage d'un technicien. Les personnes concernées devront payer 61 euros supplémentaires par an, sauf s'ils font au moins une auto-relève.



LA FIN DE LA TAXE D'HABITATION - Une baisse des impôts est à prévoir, car les paliers vont être révisés à la hausse pour suivre l'inflation. En conséquence, vous allez peut-être payer moins d'impôts, voire, ne pas en payer du tout. De plus, tous les Français seront exonérés de taxe d'habitation pour leur résidence principale. En contrepartie, une hausse de la taxe foncière est prévue.

Santé

PRÉSERVATIFS GRATUITS - La gratuité du préservatif en pharmacie, initialement prévue pour les 18-25 ans, sera étendue aux mineurs. Cette mesure a été voulue par le président Emmanuel Macron, qui a entendu les critiques pour avoir limité cette mesure aux majeurs, pour favoriser la santé sexuelle chez les jeunes. Même sans ordonnance, le montant sera pris en charge directement par l'Assurance maladie.



7 DÉPISTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BÉBÉS - Le nombre de maladies dépistées à la maternité va doubler. Jusqu'à sept tests sont déjà réalisés, par exemple pour la mucoviscidose ou la surdité. À partir de janvier 2023, de nouvelles pathologies rares, comme l'homocystinurie et la leucinose, pourront être détectés dès la naissance avec l'accord des parents.

Consommation

LA FIN DU TIMBRE ROUGE - Le timbre rouge existait depuis 1849, mais il tire officiellement sa révérence ce dimanche 1er janvier. Il est remplacé par "l'e-lettre rouge", proposant le même service d'envoi de lettre en 24 heures. Vous pourrez rédiger votre courrier en ligne et l’envoyer depuis le site de La Poste ou bien rédiger votre e-lettre rouge depuis un bureau de Poste.



DÉMARCHAGE COMMERCIAL - L'Arcep a interdit aux compagnies de démarchage téléphonique d'utiliser les numéros commençant par 06 et 07 à partir du 1er janvier 2023. Ces lignes devront obligatoirement commencer par 09. Le but est d'endiguer le flot d'appels téléphoniques indésirables en réservant les numéros commençant par 06 ou 07 aux communications interpersonnelles. Il s'agit notamment d'éviter "une p