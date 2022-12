Électricité : les personnes ayant refusé le compteur Linky facturées 5 euros par mois dès janvier

C'est un petit boîtier vert qui est à l'origine de nombreux conflits. L'installation du compteur d'électricité communicant Linky a fait face à de nombreuses critiques depuis le début de son déploiement, en 2015. Aussi, face au refus catégorique d'une certaine partie de la population d'installer ce petit boîtier, la Commission de régulation de l'énergie a décidé de leur facturer les surcoûts engendrés par le passage d'un technicien.

Selon le magazine Challenges, les personnes s'opposant au compteur Linky devraient ainsi être facturées de 61 euros supplémentaires par an, soit environ 5 euros par mois, sauf s'ils font au moins une auto-relève par an. Une exception rendue possible jusqu'à fin 2024. Les choses devraient ensuite se corser.

À partir de 2025, Enedis - anciennement ERDF - pourra facturer l'ensemble des coûts "engendrés par la relève des derniers compteurs ancienne génération aux seuls clients générant ces coûts", précise le magazine économique. Cela inclut notamment "les dépenses engagées pour relancer les clients pour la transmission de leurs index, les évolutions du système informatique, ainsi que la réalisation de contrôles par un technicien."

À noter toutefois que cette surfacturation ne s'applique pas aux personnes n'étant pas encore équipées d'un boîtier communicant pour des raisons techniques.

Le nombre de compteurs "ancienne génération" est aujourd'hui estimé à 3,8 millions, ce qui représente environ 10 % du parc d'Enedis.

