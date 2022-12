L'abonnement mensuel Navigo dans les transports publics franciliens va augmenter de 12% en 2023, et passer de 75,20 à 84,10 euros, a indiqué mardi 6 décembre Île-de-France Mobilités. Cette annonce survient après le déblocage par l’État d'une aide exceptionnelle, qui a permis de réduire l'augmentation initialement prévue. Les tarifs auraient augmenté de 20% sans cette aide.

"Ces 200 millions supplémentaires n'ont qu'un seul but : protéger les usagers et éviter qu'on ait un pass Navigo qui explose", a affirmé le ministre des Transports Clément Beaune dans une interview au Parisien mardi 6 décembre. "C'est un geste très puissant et exceptionnel", a-t-il souligné. Le ministre précise que l’État va également donner 100 millions d'euros aux autorités organisatrices de transports publics en dehors de Paris.

Île-de-France Mobilités devait trouver 450 millions d'euros pour boucler son budget de fonctionnement 2023, alourdi par l'inflation et la flambée des prix de l'énergie. Ce budget, qui ne peut être en déficit, doit être adopté mercredi 7 décembre. Il a été facilité par le déblocage de l'enveloppe par le gouvernement la veille de son adoption, après un bras de fer l'opposant à la présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse.

