Carte famille nombreuse : découvrez ce qui change à partir du 2 janvier

Fini le lourd dossier à imprimer, à remplir et renvoyer par la poste. La demande de la carte famille nombreuse se fera en ligne à partir du 2 janvier prochain. À compter de cette date, il suffira de se rendre sur le portail : www.carte-famille-nombreuse.gouv.fr.

Si vous avez au moins 3 enfants, vous êtes éligible, sans condition de ressource. Chaque membre de la famille aura désormais accès à la carte sur son smartphone pendant trois ans. Une carte physique est toujours disponible et distribuée sous trois semaines par le ministère des Transports et non plus par la SNCF, car les réductions sont désormais ouvertes à toutes les compagnies.

Si vous avez 3 enfants, vous avez droit à 30% sur les billets de train, 50% pour 4 enfants, et jusqu’à 75% pour 6 enfants. Un réel coup de pouce alors que la SNCF a déjà annoncé augmenter ses prix de 5% en moyenne l’an prochain.

Le prix de la carte évolue aussi. Il passe de 19 à 18 euros pour trois ans.

Doubler le nombre de bénéficiaires

Aujourd'hui, seuls 80% des familles qui ont droit à la carte en profite. Le ministère des Transports dénombre 850.000 bénéficiaires. Cette nouvelle carte, avec une demande plus accessible, a pour objectif de faire doubler ce chiffre.

"Au niveau des familles, le pouvoir d'achat est vraiment bas, c'est la ligne rouge chaque fin de mois" déplore Marie-André de l'UNAF, "il faut leur donner un petit coup de pouce et la carte famille nombreuse y contribue".

De nouveaux avantages

Au total, 70 partenaires s'associent à cette nouvelle carte. De l'habillement, à l'hôtellerie, en passant par l'éducation, les familles pourront bénéficier de nouvelles réductions comme par exemple des tarifs réduits au Futuroscope ou au Puy du Fou, des cours de soutiens scolaire gratuits, ou encore -15% chez les opticiens mutualistes.

